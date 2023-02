Schule in Dormagen Vorsitzende der Stadteltern tritt zurück

Gelegenheit dazu bietet sich zum Beispiel bei der nächsten Mitgliederversammlung am 29. März (19.30 Uhr, Ort ist noch offen). Willkommen sind laut Joest auch Mitstreiter, die nicht im Vorstand mitarbeiten wollen, wohl aber als Unterstützer, zum Beispiel bei der Pflege der Internetseiten der Stadtelternschaft. Engagieren können sich Interessierte auch in Arbeitskreisen zu Themen wie Sanierungsstau an Schulen, OGS-Betreuung, Inklusion und Digitalisierung. Vorantreiben will Joest den Austausch mit den verschiedenen Akteuren wie Eltern, Schulen und Jugendamt, die sie näher zusammenbringen möchte.