Event in Dormagen Vorletzter Trödelmarkt in der City

Zum vorletzten City-Flohmarkt des Jahres lädt die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) am kommenden Samstag, 2. September, 10 bis 16 Uhr, in die Innenstadt ein. Wer sich mit Spielen und Lesestoff für Herbst und Winter, dazu jahreszeitlich passender Garderobe oder Dekorativem für Haus und Garten eindecken will, hat gute Chancen, fündig zu werden. Am Sonntag, 7. Oktober, endet dann die Trödel-Saison in der City. Fest steht aber, dass es 2024 wieder Gelegenheit zum City-Trödeln geben wird. Über die Jahre hat sich ein fester Stamm an privaten Anbietern zusammengefunden. Zusammen mit Gelegenheitströdlern ergeben sich so stets zwischen 20 und 40 Ständen pro Markttag – Wetter und Ferienzeit spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Für die SWD City-Flohmärkte am 2. September und 7. Oktober sind noch Standplätze verfügbar. Drei Meter Frontbreite kosten 30 Euro. Tische und Überdachungen müssen die Anbieter selbst mitbringen. Anmeldungen nimmt Sandra Just unter 02133 257647 oder per Email an flohmarkt@swd-dormagen.de entgegen. Kurzentschlossene können aber auch am Veranstaltungstag noch unangemeldet einen Platz erhalten.