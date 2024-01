Stadtvater Paul Wierich Der Mann, der das Bild der Stadt Dormagen prägte

Wer Paul Wierich gekannt hat, wer ihn und sein Wirken erlebt hat, der wird ihn nie vergessen. So ergeht es vielen Menschen in unserer Stadt und sie müssen dazu nicht erst auf das Schild am Rathausplatz schauen, das ihn als Ehrenbürger unserer Stadt in Erinnerung ruft. An ihn, an seine Verdienste, zu erinnern, ihn auch den Menschen in Dormagen vorzustellen, die ihn nicht erlebt haben, das ist, 20 Jahre nach seinem Tod und 100 Jahre nach seiner Geburt, eine Selbstverständlichkeit.