Gelungene Integration in Dormagen Vom syrischen Kriegsflüchtling zum Mitarbeiter bei Hoyer

Was braucht es, um die Heimat, die Eltern, die Geschwister zu verlassen? Wahrscheinlich die Hoffnungslosigkeit auf ein normales Leben in Frieden. „Es gab keine Alternative“, sagt der heute 34-Jährige, der in Syrien Jura studiert hat und dort als Rechtsanwalt hätte arbeiten können, wie sein Vater. Die Entscheidung fiel, nachdem Aleppo halb in Trümmern lag, die Familie nach Kodani zog, raus aus dem Kriegsgebiet, und auch dort nicht zur Ruhe kam, weil der Islamische Staat (IS) diesen und andere kleine Orte an der Grenze zur Türkei angriff. „Es war Zeit zu gehen“, sagt Salaheddin, den alle nur Salah nennen.