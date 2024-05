Musik in Dormagen Jugendchor präsentiert außergewöhnliche Konzerte

Aspekte von Liebe und Freundschaft, von ersehntem Zusammensein und schmerzhafter Trennung bildeten das aktuelle Repertoire des jungen Chores VoiceOver am vergangenen Wochenende in der Dormagener Kulle. Unter dem Dach des Chorhauses St. Michael Dormagen singen derzeit rund 40 Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren aktiv und hatten in den vergangenen Wochen und Monaten dieses tolle Konzertprogramm erarbeitet.