Geschichte in Dormagen Virtuelle Stadtführungen durch das historische Zons

Virtuelle Stadtführungen im historischen Zons könnten den Tourismus in der Zollfeste zukünftig noch weiter ankurbeln – so zumindest ist die Idee des Zonsers Wolfgang Göddertz. Basierend auf einem Antrag der CDU-Fraktion präsentierte Göddertz sein Projekt in der vergangenen Woche dem Kulturausschuss der Stadt Dormagen.