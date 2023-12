Autounfall in Dormagen Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß an Heiligabend

Vier Menschen sind an Heiligabend bei einem Autounfall in Dormagen teils schwer verletzt worden. Ein 54-Jähriger war nach Verlassen eines Kreisverkehrs im Stadtteil Hackenbroich aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 52-jährigen Frau. Mit ihr im Auto saßen noch ein 13-jähriges Kind sowie eine 73-jährige Frau. Der Wagen brannte nach dem Unfall aus. Alle vier Unfallbeteiligten kamen mit zum Teil schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, ins Krankenhaus.