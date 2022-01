Feuerteufel in Dormagen? : Vier Papiermülltonnen abgebrannt - in nur einer Nacht

Dormagen Vier Brände in nur einer Nacht: An einen Zufall möchte die Polizei nicht glauben. Sie geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich verursacht wurden. Wo es gebrannt hat?

Die Feuerwehr und die Polizei mussten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. Januar bis 28. Januar, gleich viermal zu brennenden Papiermülltonnen ausrücken. Der erste Brand eines Papiercontainers wurde gegen 21.30 Uhr an der Straße "Am Rath" gemeldet. Bereits gegen 23 Uhr folgte die zweite Meldung über eine brennende Papiermülltonne an der Straße "Am Hagedorn".