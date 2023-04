Politik in Dormagen Jenny Gnade führt SPD-Ortsverein

Der Ortsvereins-Vorstand hat den kurz vor seinem Ruhestand stehenden Ersten Beigeordneten der Stadt, Robert Krumbein, in seinem Büro besucht, um ihn für ein halbes Jahrhundert SPD-Mitgliedschaft zu ehren. Bei der Übergabe der Urkunde und Ehrennadel wurden Erinnerungen und Meilensteine aus seiner ehren- und hauptamtlichen politischen Wirkens für die Stadt Dormagen Revue passieren lassen. „Mich hat besonders beeindruckt, dass Robert keine negativen Erinnerungen an seine Zeit als Kommunalpolitiker hat. Es gab die eine oder andere Herausforderung, aber keine, die man nicht mit konstruktiven Gesprächen hätte entschärfen können“, sagte Gnade Für Katja Creutzmann steht fest: „Diese Fähigkeit zeichnet Robert besonders aus, mit Menschen in den Dialog zu treten und an einem Konsens zu arbeiten.“