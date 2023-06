Kultur in Dormagen Vielfältiges Programm beim Theater-Sommer in Knechtsteden

Los geht es in der Theaterscheune am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr, wenn das heimische Galerietheater seine Premiere der Kriminalkomödie „Des Wahnsinns fette Beute“ feiert. Lucy van Kuhl ist eine Liedermacherin und Kabarettistin, die sich in ihrem Programm „Auf den zweiten Blick“ am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr frech-fröhlich dem Thema Liebe widmet. Sie glossiert gekonnt Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt. Und sie stellt sich die Frage: „Wann hab´ ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?“ Frank Fischer kommt mit einer runderneuerten Ausgabe seines Erfolgsprogramms „Meschugge 2.0“ am Sonntag, 30. Juli, um 20 Uhr in die Theaterscheune zurück. Fischer garantiert laut Kulturbüro „intelligent servierten Comedy-Spaß mit Niveau und Leichtigkeit“. Er berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und gibt Tipps, wie man eine Bahnfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen kann. Für Familien mit Kindern ab drei Jahren ist die turbulente Geschichte „Rosis erster Wackelzahn“ am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr. Die kleine Maus Rosi hat einen besonders widerspenstigen Wackelzahn. Die Zahnfee mit einem goldenen Taler, Bruder Max und Freund Bertie wollen helfen. Ob das gut geht?