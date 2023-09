Freizeit in Dormagen Keine Langeweile für Kinder in den Herbstferien

Das evangelische Jungendzentrum in Zons, Lessingstraße 24, hat für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren für beide Ferienwochen ein tägliches Programm, mit Ausnahme der Wochenende und Dienstag, 3. Oktober, auf die Beine gestellt. So gibt es zum Beispiel am Mittwoch, 4. Oktober, ab 15.45 Uhr einen kreativen Herbst bei dem Ideen mit Rocailles Perlen umgesetzt werden. Und am Freitag, 6. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr lockt ein Kosmetik-Workshop. Für Leckermäuler gibt es am Montag, 9. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr leckere selbst gebackene Cupcakes. Das Jugendzentrum hat sich auch etwas für Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren einfallen lassen. Zum Beispiel gibt es am Montag, 2. Oktober, von 17 bis 19.30 Uhr ein Kino-Event auf Großleinwand. Zwei Tage später, am Mittwoch, 4. Oktober, startet um 17.45 Uhr ein „Dinner for all“. Ende ist um 19.45 Uhr. Am Donnerstag, 5. Oktober, gibt es ab 17 Uhr einen zweistündigen Ausflug auf Rädern (Inlineskatern). In der zweiten Ferienwoche stehen unter anderem am Dienstag, 10. Oktober, von 17 bis 20 Uhr Fußball oder Tennis auf dem Programm oder am Mittwoch, 11. Oktober, ab 17 Uhr eine „Veggie Burger-Time. Mehr Infos zum kompletten Programm gibt es unter Telefon 02133/49134 oder per E-Mail an Jugendzentrum-Zons@ekd-online.de.