Bürgerdialog in Delrath Viele Probleme bei Verkehr und Wohnen

Vor Corona und nach Ende der Pandemie war und ist die Rathausspitze unter dem Titel „Bürgerdialog“ unterwegs in den Ortsteilen. Nach der mäßigen Besucherresonanz beim letzten Dialog in der Kulturhalle sah das am Dienstagabend im Johanneshaus in Delrath mit deutlich über hundert Bürgern und Bürgerinnen ganz anders aus. Wen wundert’s? Mit Wohnen und Verkehr gibt es ebenso wie im benachbarten Nievenheim zwei Dauer-Themen, die viele Bewohner interessieren und oftmals nerven: Autobahnanschluss, Silbersee, Wohngebiet am Schützenplatz und Johannesstraße waren die Top-Themen.