6-Pfoten-Lauf in Dormagen Astra und Yaki haben die Hundenase vorn

Über 40 Zweibeiner kamen bei strahlendem Sonnenschein am letzten Samstag mit ihren Vierbeinern, nicht nur aus dem Rhein-Kreis Neuss, sondern auch aus Weilerswist, Titz und Remscheid, um am 2. Straberger 6-Pfoten-Lauf teilzunehmen. Angetreten sind die tierischen Athleten in zwei Kategorien: fünf Kilometer Walking und fünf Kilometer Laufen. Ziel und Start waren der Sportplatz am Mühlenbusch, der sich durch seine Nähe zu Feld und Wald perfekt für die Aktion eignet. „In diesem Jahr haben wir die Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr schon deutlich übertroffen. Unsere Aktion findet sichtlich größeren Anklang“ freut sich Veranstalter Stephan Scharfenberg. Der Sieger vom letzten Jahr, Prinz Poldi (3 Jahre alt), ist mit Herrchen Timmi Sommerfeld auch in diesem Jahr wieder mit dabei, um den Titel zu verteidigen. „Meine Frau trainiert fast täglich mit Prinz Poldi. Er ist ein reinrassiger Labrador aus der Arbeitslinie und braucht viel Bewegung und Kopftraining“, so Sommerfeld. Nicht nur er hat sich gut auf den Lauf vorbereitet, auch Annette Schnitzler aus Kaarst mit ihrer Hündin Nala kommen nicht unvorbereitet. „Meine Tochter ist Marathonläuferin. Sie nimmt Nala oft mit zum Laufen. Nala läuft auch schon mal 17 Kilometer, wenn es passt“. Pünktlich um 10.30 Uhr fällt der Startschuss für die Walker. Bereits nach vierzig Minuten steht der erste Gewinner des Vormittags fest: Michaela Thönnißen-Poh mit ihrer Hündin Astra (2,5 Jahre alt). „Wenn es nach Astra ginge, würden wir noch eine Runde laufen, aber ich bin wirklich geschafft“, freut sich die glückliche Gewinnerin. Kurz nach den Walkern gingen auch in achter- Blöcken die Läufer an den Start. „Es ist wichtig, dass nicht zu viele Hunde auf einmal starten. Jeder Läufer soll mit seinem Vierbeiner ausreichend Platz zum Laufen haben, ohne dass man sich in die Queere kommt“, erklärt der Veranstalter. Simon Hilt schafft es nach nur 25 Minuten mit deinem Hund Yaki (4 Jahre alt), sich den Sieg zu sichern. „Ich habe vor ein paar Wochen erst angefangen, mit Yaki zu laufen, normalerweise kümmert sich meine Frau, um ihn und ich laufe alleine. Ich bin sehr überrascht und freue mich unglaublich, dass wir es in der Zeit geschafft und gewonnen haben“, freut sich der Besitzer. Nur ganz knapp hinter ihm erreichen die Besitzer des Vorjahres das Ziel. „Im nächsten Jahr kommen wir wieder und holen uns unseren Titel zurück“ witzelt Timmi Sommerfeld, der seinen zweiten Platz sportlich nimmt. Alle Teilnehmer bekommen als Dankeschön einen kleinen Preis für ihre besten Freunde. Für Platz eins und zwei haben sich die Sponsoren VET-Conzept, Bosch und die Hundeschule Mensch – Hund aus Dormagen sich etwas Besonderes einfallen lassen: Jeder Vierbeiner bekommt ein Paket mit Futter, Spielzeug und Pflegeprodukten.