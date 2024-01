Wintermärchen in Dormagen Viel Schnee sorgt auch für reichlich Probleme

In der Dormagener Innenstadt entstanden zahlreiche stattliche Schneemänner – und das ausgerechnet zum Internationalen Tag des Schneemanns am 18. Januar. Dass es in diesem Jahr in unseren Breitengraden genau zu diesem Datum so viel Schnee gab, war da wohl ein glücklicher Zufall. Den Welttag des Schneemanns gibt es seit 2010, er geht auf eine Initiative des Sammlers Cornelius Grätz zurück, der in seinem Haus im baden-württembergischen Reutlingen mittlerweile mehr als 4000 Schneemänner in allen möglichen Formen besitzt. Ein besonders schönes Exemplar stand am Donnerstag vor dem Historischen Rathaus in Dormagen, während andere Schneemänner in der Innenstadt – aus Dummheit oder Langeweile – mutwillig kaputt geschlagen wurden.