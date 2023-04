Dormagens internationale Beziehungen Viel Lob für Dormagen vom neuen Städtepartner aus Sambia

Seit Anfang der Woche ist die Delegation aus dem afrikanischen Staat am Rhein, und die acht Besucher, die alle zum ersten Mal überhaupt in Deutschland weilten und zu denen sich zeitweise auch die sambische Botschafterin Dorcas Chileshe gesellte, waren voll des Lobes. „Wir sind dankbar für die gute Aufnahme und beeindruckt von der sauberen Stadt und den hart arbeitenden Menschen hier“, sagte George Mwanza. Die Sambier absolvierten ein straffes Programm, das weit über Sightseeing hinausging, wie Erik Lierenfeld betonte. Tatsächlich standen eine Reihe der ganz großen Themen auf der Agenda. Das deutsche Schul- und Bildungssystem etwa. „Wir haben drei unterschiedliche Schultypen kennengelernt“, berichtete Mwanza. Im Solarpark in Gohr ging es um regenerative Energien, in Köln um Abfallbeseitigung. Vieles stand unter der Überschrift Energiekrise, Umweltschutz und Klimawandel. „Wir leben zwar in verschiedenen Welten, aber wir haben viele ähnliche Probleme. Unser Ziel ist es, Projekte zu starten, von denen beide Seiten profitieren“, betonte Lierenfeld. Es gehe um „Partnership, nicht Sponsorship“.