Kloster Knechtsteden in Dormagen : Viel Geschmackvolles von Handwerkern beim Sommermarkt

Knechtsteden Zwei Faktoren garantieren auf dem Sommermarkt im Kloster Knechtsteden immer wieder den Erfolg: Das lokale Ambiente und die umsichtige Organisation. Was diesmal alles geboten wurde.

Bei „Frankniture“ gab es bearbeitetes altes Eichenholz vom Niederrhein zu bestaunen. Daraus fertigt Frank Jennes aus Mönchengladbach Schneidbretter als Hingucker in der Küche oder weitere Wohn- und Leuchtobjekte. Faszinierend muten auch die „Upcyclingrahmen“ von Günter Templin aus Dinslaken an. Seine Wiederaufarbeitung konzentriert sich auf gebrauchte Paletten und ausgediente Regalbretter, aus denen – mit der Zutat eigener Fotos – markante Gestaltungen entstehen. Günter Templin ist in Knechtsteden ein Newcomer und lobt von Anfang an „das Gemütliche, Überschaubare.