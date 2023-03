Schulen in Dormagen Mehr Platz für die Grundschulen in Hackenbroich und Rheinfeld

Erst in den Haushaltsberatungen gab es den Beschluss für die Erweiterung der OGS der Grundschule Burg in Hackenbroich, sowie für die Erweiterung einer zweiten Ausgabestelle der Mensa der Grundschule Regenbogenschule in Rheinfeld. Im Vorfeld hatte sich die CDU darüber beschwert, dass dieses Thema per Dringlichkeit auf die Tagesordnung gekommen war, wo kurz zuvor der Schulausschuss getagt habe, dem von diesem Vorhaben jedoch nicht berichtete worden war.