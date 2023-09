Kitas und Schulen Viel Geld für eine gute Sache

Nicht jede Ausgabe, den die politischen Vertreter aus dem Haushalt tätigen, findet den ungeteilten Beifall der Bürger und Bürgerinnen. Beispiel: die von den Grünen durchgesetzte völlig überflüssige Bezuschussung von Lastenfahrrädern. Klarer Fall von Klientelpolitik! Jetzt sieht das Fall ganz anders aus: Die mindestens 2,2 Millionen Euro (die am Ende sicher mehr werden), um Schulen und Kitas zu entsiegeln, zu begrünen und zu verschatten, wird eine segensreiche Entscheidung der Eigenbetriebs-Politiker sein, wenn diese am kommenden Donnerstag denn so beschließen.