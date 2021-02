Wegen der Corona-Pandemie : Dormagen verzichtet auf Gebühren für Außengastronomie

Dormagen Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Rathausspitze entschieden, auch im Jahr 2021 keine Gebühren für Außengastronomie sowie Warenauslage auf öffentlichen Flächen zu erheben. Gastronomen und Gewerbetreibende sollen dadurch entlastet werden.

Bereits in der Saison 2020 wurden diese Beiträge ausgesetzt. „Wir wollen die durch die Pandemie stark finanziell betroffenen Gastronomen mit dieser Maßnahme unterstützen. Bei einer möglichen Öffnung kann so eine Erweiterung der außengastronomischen Flächen ermöglicht werden“, erklärt Kämmerer Torsten Spillmann. „Auch für die Gewerbetreibenden im Einzelhandel ergeben sich dadurch bei einer Öffnung neue Möglichkeiten.“ Die Stadt weist darauf hin, dass trotz der Befreiung eine Erlaubnis für die Nutzung der Flächen notwendig ist.

Die Stadt unternimmt aktuell einige Schritte, um die lokale Wirtschaft während der Corona-Pandemie zu unterstützen. So wurde in der letzten Ratssitzung die Möglichkeit eines zinslosen Finanzierungsprogramms auf den Weg gebracht. In der kommenden Ratssitzung wird der Antrag beraten, eine lokale Shopping-App zu entwickeln. Dormagener Unternehmen sollen für sechs Monate kostenlos teilnehmen können.