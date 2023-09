Gesundheitsversorgung in Dormagen Versorgungsengpass bei Medikamenten ist absehbar

Wenn das Kind krank ist und das Fieber steigt, dann wünschen sich Eltern nur eins: Schnell ein Mittel, das dem Kind hilft. Doch im letzten Winter mangelte es vielen Apotheken an paracetamol- und ibuprofenhaltigen Fiebersäften für Kinder. Benjamin Leuffen, Inhaber der Mühlenbusch-Apotheke in Nievenheim, erklärt, dass sich die Situation über den Sommer etwas entspannt habe, so dass Apotheken wieder einen kleinen Vorrat der Fiebersäfte hätten, dafür mangele es aktuell an Antibiotika. „Die Lage ist nach wie vor angespannt. Mit den Mengen, die wir haben, können wir den Herbst und Winter nicht überstehen“, mahnt Jessica Weber, Inhaberin der Martinus-Apotheke Zons.