Konzepte für Dormagen Verschattung an Schulen und Kitas

Im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs am heutigen Mittwoch, 7. Juni, wird die Verwaltung der Stadt Dormagen die Politik unter anderem über den Status der Verschattung an Kindertagesstätten und Schulen informieren. Ein überlegter Sonnenschutz sollte dabei insbesondere in Lerneinrichtungen und an Orten, an denen sich Kinder aufhalten, eine hohe Priorität haben.