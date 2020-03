Coronavirus : Dormagen verschärft Maßnahmen

Dormagen Ab sofort sind alle Spielplätze geschlossen, auch der Eselpark ist dicht. Die Stadt kontrolliert Regelungen wie die erlaubten Öffnungszeiten von Restaurants. Die Stadtbibliothek hat die Ausleihfristen verlängert.

Die Stadt hat am Dienstag weitere, verschärfte Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Bislang gibt es einen bestätigten Corona-Fall in Dormagen. Unter anderem sind alle Spielplätze ab sofort geschlossen. Aktuell gibt es zwar eine zeitliche Befristung der städtischen Maßnahmen, aber viele befürchten, dass das Verbot von öffentlichen Veranstaltungen weiter geht als bis zum festgelegten 19. April – wahrscheinlich bis weit in den Mai. Damit würden Veranstaltungen wie das Rheinfelder Heimatfest (8.-10.), der „Sturm auf Zons“ (23./24.) oder die „Kölsche Welle“ (31.) ausfallen. „Meine Vermutung ist, dass die ,Kölsche Welle’ nicht stattfinden wird“, sagt Organisator Marc Pesch. „Eine solche behördliche Maßnahme wäre natürlich richtig.“

Feuerwehr Die Feuerwehr Dormagen tagt jeden Morgen und bei Bedarf ein Stab auf der Feuerwache, der die Lage aufbereitet und entsprechend reagiert. Stadtsprecher Max Laufer sagt: „Um das Einsatzpersonal vor Ansteckungen zu schützen, wurde an allen Standorten der Feuerwehr wie Feuer-und Rettungswachen oder Feuerwehrhäuser der Aufenthalt von wachfremden Personen nahezu eingestellt.“ Ausnahmen sind Handwerker, die zur Wartung und Instandhaltung von einsatzrelevanter Technik erforderlich sind und Zustelldienste. Diese werden unmittelbar am Eingang abgefangen und bekommen eine Hygieneeinweisung. Alle Lehrgänge und Ausbildungen sind für haupt- und ehrenamtliches Einsatzpersonal abgesagt.

Kirche Mit einem Brief wendet sich Pfarrer Peter Stelten an seine Gemeinde von St. Michael zu den Gottesdienst-Absagen: „Das ist ein schmerzlicher Einschnitt, aber dieser Einschnitt ist notwendig und richtig. Es geht um den Dienst am anderen, am Mitmenschen. Damit ist ein weitestgehender Verzicht verbunden, eben auch die Einstellung öffentlich gefeierter Gottesdienste. Aber es geht um etwas Elementares, das unserer Glaubensgemeinschaft seit jeher eigen ist, es geht um einen Dienst am Mitmenschen.“