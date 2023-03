Austausch in Dormagen Versammlung zur Rheinwasser-Transportleitung

Zwei Monate bis einschließlich 15. März hatten die Bürgerinnen und Bürger Zeit, die Projektunterlagen einzusehen. Bis zum 17. April haben die Bürgerinnen und Bürger jedoch noch die Möglichkeit, schriftlich Anregungen und Stellungnahmen einzureichen. Dies kann entweder direkt über das Beteiligungsportal NRW (https://beteiligung.nrw.de/portal/brk/beteiligung/themen/1001915) oder per E-Mail an stadtplanung@stadt-dormagen.de erfolgen. Einwendungen und Stellungnahmen sollen unter Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift des Stellungnehmenden abgegeben werden. „Es gibt immer noch viele Fragen zu diesem Mammutprojekt, die bislang für die Bürgerinnen und Bürger unbeantwortet sind. Daher wollen wir gemeinsam mit RWE und der Bezirksregierung als zuständiger Planungsbehörde noch einmal umfassend über das Projekt informieren“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Die Bewohnerinnen und Bewohner in Dormagen haben ein gutes Recht darauf, zu erfahren, was im Einzelnen auf sie zukommt.“