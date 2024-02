Kinderliteratur in Dormagen Dormagener Buchverlag wird ein Jahr alt und wächst stetig

Einige weitere Termine für dieses Jahr sind bereits gesetzt. Ende März wird die Verlagsleitung – in ihrer Rolle als Autorin – auf der Leipziger Buchmesse vertreten sein. Im Oktober wird der Verlag bei der „Re-Buch“ in Recklinghausen ausstellen. Neuy führt aus: „Nicht nur die interne Verlagsarbeit ist uns sehr wichtig, sondern auch ein freundlicher und offener Umgang mit den Lesern und anderen, die in unserem Bereich tätig sind. Das gemeinschaftliche Zusammenarbeiten fordert und fördert und hat sich gerade in unserem ersten Jahr sehr bewährt.“