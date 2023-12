Shoppen in Dormagen Verkaufsoffener Sonntag ein voller Erfolg

Sehr zufrieden zeigte sich Hans-Dieter Lehnhoff vom Ring Center: „Unsere Stammkunden waren schon am Samstag bei uns und haben gut eingekauft. Der verkaufsoffene Sonntag wurde vor allem für den Einkauf von Wintersachen wie Schuhe, Jacken und Sport genutzt. Aber auch Uhren und Schmuck liefen sehr gut“. Erfreulich: In diesem Jahr verzeichnete das Kaufhaus an der Kölner Straße besonders viele Neukunden aus dem Umland. „Viele unserer zeigen sich begeistert von kleinen, aber feinen Weihnachtsmark.“ Und am Ende habe er und sein engagiertes Team es geschafft, den Umsatz vom vorigen Jahr zu toppen. Was will man mehr?