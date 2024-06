Verkehr in Dormagen Parkausweise für die Zonser Altstadt

(ssc) Ab sofort können Bewohner der Zonser Altstadt in der Tourist-Info (Schloßstraße 2-4) neue Anwohner-Parkausweise beantragen. Darauf weist die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen hin. Anrecht auf die Plakette haben Bürger, die eine Meldeadresse in der Altstadt haben und dort auch wohnen. „Dies muss durch einen gültigen Personalausweis, eine aktuelle Meldebestätigung oder, wenn beides noch nicht vorliegt, einen Miet- oder Kaufvertrag nachgewiesen werden“, sagt Sandra Just von der Tourist-Info. Da die Anwohnerausweise auf das Autokennzeichen ausgestellt werden, ist als Nachweis auch der Fahrzeugschein nötig.