Ein etwas anderer Adventsmarkt im Kreismuseum Vergessenes Handwerk in Zons

Kunstgeschichtliches macht im Kreismuseum alljährlich seine Aufwartung. Am Sonntag besorgten 30 Aussteller den Job. Viele Adventsmärkte hat es schon in dem historischen Gemäuer gegeben. Deren Exponate präsentierten sich diesmal besonders prächtig. „Handwerker bei der Arbeit“, lautete das etwas unscharfe Motto, denn in Wirklichkeit ging es um teils dem Vergessen entrissenes Kunsthandwerk.