Projekt in Dormagen Verein sagt Hunger bei Kindern den Kampf an

Jedes fünfte Kind in Deutschland kommt aus unterschiedlichsten Gründen ohne eine stärkende Mahlzeit zur Schule. Das führt bei den betroffenen Kindern oft zu mangelnder Konzentration, schlechteren Noten, sozialer Ausgrenzung und geringeren Chancen auf Bildung. Der Verein „brotZeit e.V.“, der von der Schauspielerin Uschi Glas 2009 gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Problem anzugehen und Schülerinnen und Schüler mit einem kostenlosen Schulfrühstück zu versorgen. In Dormagen wird es ab Mai dieses Angebot an der Christoph-Rensing-Schule, der Erich-Kästner-Schule und der Schule Burg Hackenbroich geben, wo alle Kinder das Angebot wahrnehmen können.