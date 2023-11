Hlfe in Dormagen Verbraucherzentrale weitet Telefon-Service aus

„Viele Menschen rufen an oder suchen erst einmal im Internet nach Informationen, schicken Mails oder nutzen das Kontaktformular, bevor sie persönlich vorbeikommen“, so Ralf Eming, Leiter der Beratungsstelle in Dormagen. Die Verbraucherzentrale reagiert auf diese veränderte Nachfrage und passt die Zugangsmöglichkeiten und Beratungszeiten ihrer Beratungsstelle daran an.