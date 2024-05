Unwetter in Dormagen So schützt man sich vor Starkregen

Ein sonniges Wochenende ist gerade zu Ende gegangen, wer denkt da schon an heftige Gewitter, Dauerregen und Hochwasser? Besser wäre es, denn gerade diese Wetterphänomene führen schnell zur Überlastung der kommunalen Kanalisation. Die Abwasserkanäle können die enormen Wassermengen nicht mehr aufnehmen und ableiten – das Wasser staut sich und überflutet die Straßen. Tief liegende Hauseingänge, Keller und Souterrainräume können volllaufen. Alleine am 2. Mai musste die Feuerwehr zu 22 wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Der Schwerpunkt der Einsätze lag in Delrath und Nievenheim. In fast allen Fällen kam es zu Wassereinbrüchen in Keller oder zu größeren Wasseransammlungen auf Straßen. Noch ist das Wetter schön, aber der nächste Starkregen kommt bestimmt.