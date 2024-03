Glasfaserausbau in Dormagen Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps zum Anschluss

Dabei sei es wichtig, dass es sich um echte Glasfaseranschlüsse handelt, so Eming. „Nach den Erfahrungen der Verbraucherzentralen versuchen Vertriebsmitarbeiter:innen von Kabelnetzunternehmen immer wieder, herkömmliche Kabelanschlüsse als ‚Glasfaser’ zu verkaufen.“ Ein echter Glasfaseranschluss geht bis in die Wohnung und trägt den Namen „Fiber to the home“ („FTTH“, deutsch: „Glasfaser nach Hause“). Andere Angebote wie „Fiber to the curb“ („FTTC“, „bis an den Bordstein) oder „Fiber to the building“ („FTTB“, „bis in den Keller eines Gebäudes“) greifen auf den letzten Metern weiterhin auf Kupferkabel zurück, was die schnelle Glasfaser-Geschwindigkeit ausbremst. Grundsätzlich gilt: Vorsicht bei vermeintlichen Einheitspreisen für alle Bandbreiten. Erst im Kleingedruckten werde klar, dass sich der Preis nach drei, sechs, neun oder zwölf Monaten deutlich erhöht. Mehr Tipps gibt es auf www.verbraucherzentrale.nrw/glasfaseranschluss.