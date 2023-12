Bildung in Dormagen Auch in Knechtsteden gibt es „verbotene Bücher“

Dieses Mal hatte sich die Vortrags- und Diskussionsrunde beim „Bibliotheksabend“ in Knechtsteden ein besonders heikles Thema vorgenommen: den Index. Dazu hatte Pater Hermann-Josef Reetz zwei Experten eingeladen, die tief in die Geschichte griffen und flankierende Beispiele vortrugen. Zu Gast waren die Diplom-Bibliothekare Tanja Löhr-Michels und Hans Peter Klösges. Wohltuend war, dass platte Sensationslust und einseitige Schuldzuweisungen in ihren Vorträgen keinen Platz fanden.