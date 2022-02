Freizeit in Dormagen : Eine Stadtparty ist in Planung

Dormagen Die Lockerungen bei den Corona-Regeln machen es möglich: Am 19. März soll es im Aktiv-Sportpark rund gehen. Das plant der Veranstalter.

Letzte Anflüge von Zweifel überfielen ihn offensichtlich auch nach der hoffnungsfrohen Kunde noch. Doch Veranstalter Marc Pesch will sich ihnen nicht hingeben und setzt stattdessen auf Optimismus. „Irgendwie kann man es kaum glauben“, schrieb Pesch am Dienstagabend, 15. Februar, auf seiner Facebookseite im Internet. „Aber es scheint zu funktionieren: Am Mittwoch will die Regierung in Deutschland über Lockerungen beraten. Der Plan sieht vor, ab dem 5. März das Tanzverbot aufzuheben und ab dem 20. März alle Maßnahmen, bis auf die Maskenpflicht in einigen Innenbereichen, fallen zu lassen.“ Und so ist es am Mittwoch, 16. Februar, dann ja auch gekommen.