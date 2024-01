Kindertheater in Dormagen Vanessa Bobela stellt ihre Kindertheaterreihe vor

Die meisten Vorstellungen bietet das Kulturbüro in der Kulturhalle Dormagen an. Dort tritt am Dienstag, 23. Januar, um 10.30 und 16 Uhr erstmals das Team der Engel&Esel-Produktionen auf. Im Gepäck haben sie das fabelhafte Mitmach-Stück „Remmidemmi unter Baum Nummer 5“ mit viel Musik für Kinder ab drei Jahren. „Der Grüffelo“ kommt am Dienstag, 12. März, um 10.30 und 16 Uhr in die Kulturhalle. Die spannende Geschichte mit ihm, der cleveren Maus und dem schlauen Fuchs richtet sich an Mädchen und Jungen ab vier Jahren. „herrH ist da!“ heißt es wieder am Sonntag, 7. April, um 11 und 15 Uhr in der Kulturhalle. An gleicher Stelle sind am Mittwoch, 24. April, um 10.30 und 16 Uhr Pettersson und Findus zu sehen. Die witzigen Geschichten des sympathischen alten Mannes mit seinem quirligen Kater und den lustigen Hennen zeigt das Figurentheater Köln für Kinder ab vier Jahren.