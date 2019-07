Wandbild an der Stadtbibliothek Dormagen : „Bildung mit Herz, Hirn und Hand“

Die beiden Künstler Thabo Modise und Uta Göbel-Groß auf ihrer Baustelle an der Stadtbibliothek. Foto: Marc Latsch

Dormagen Am 26. Juni haben die „Weltbaustellen“-Arbeiten begonnen, am 12. Juli soll das Ergebnis präsentiert werden: Auf der Wand der Stadtbibliothek entsteht ein buntes Kunstwerk. Verantwortlich sind zwei Aachener.

Vor kurzem war noch alles weiß. Seit dem 26. Juni kommt Farbe ins Spiel: Auf der Wand der Stadtbibliothek entsteht zur Helbüchelstraße hin ein Kunstwerk. Die Aachener Künstler Uta Göbel-Groß und Thabo Modise realisieren es.

„Der Arbeitstitel ist: Bildung – mit Herz, Hirn und Hand“, sagt Göbel-Groß. Bildung war als Thema vorgegeben. Es ist eines der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Das Eine-Welt-Netz NRW will sie mit der Kampagne „Weltbaustellen“ bekannter machen. Quer durchs Land entstanden und entstehen dazu Kunstwerke.

Info Termine rund um die „Weltbaustelle“ Aktion Schüler gestalten am 5. Juli den Markt mit Kreide neu. Eröffnung Am 12. Juli um 15 Uhr wird das Kunstwerk eröffnet. Kochen Fairtrade-Koch-Show am 11. September um 18 Uhr. Ausstellung Weltbaustellen-Projekte 2016/17 ab 23. September. Film „Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen“ am 23. Oktober.

Das Thema war gesetzt. Doch bleib Göbel-Groß und Modise die künstlerische Freiheit, es auf ihre eigene Art zu interpretieren. „Bildung ist für uns nicht nur Schule oder Studium. Für uns ist der Begriff viel weiter gefasst“, sagt Göbel-Groß. „Emotionale Intelligenz muss man beispielsweise im eigenen Leben lernen“, sagt Modise.

In acht Vorbereitungstreffen erarbeiteten die beiden Künstler ein gemeinsames Konzept, das ganz viele dieser Bildungs-Aspekte verbinden soll. Den Hintergrund bilden die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Darauf sollen sich Umrisse von Herz, Hirn und Hand finden. Sieben Felder widmen sich den unterschiedlichsten kulturellen und wissenschaftlichen Aspekten. Sie zeigen Motive wie die Himmelsscheibe von Nebra, den Menschen von Leonardo da Vinci (als Mann und Frau) sowie eine Schnecke in einem Labyrinth. „Sie steht für den Lebensweg, die eigene Lebenserfahrung“, sagt Modise. Auch die Digitalisierung wird eine Rolle spielen. „Herz, Hirn und Hand“ ist das erste gemeinsame Projekt der Künstler, die sich vor rund neun Monaten kennengelernt haben. Der Südafrikaner Modise lebt seit vier Jahren in Aachen. Über seine deutsche Frau kam der Kontakt zustande.

„Natürlich haben wir unterschiedliche Malstile“, sagt Göbel-Groß. Die gemeinsame Ideen-Entwicklung habe geholfen, ein stimmiges gemeinsames Werk zu erschaffen. Die Künstler erstellen ihr Werk nicht getrennt voneinander und verbinden es. Nein, jeder arbeitet an jedem Element mit. Mit einer Ausnahme: Rund um das Wandbild sollen mehrere Figuren entstehen, die wohl jeder für sich individuell gestaltet.

Der Fokus liegt allerdings auf dem Wandbild. Am Freitag, 12. Juli, um 15 Uhr soll es offiziell präsentiert werden. Bis dahin warten volle Arbeitstage auf die Aachener. Daher haben sie ihren Wohnort vorübergehend nach Dormagen verlegt. Jedem, der sie in den nächsten Tagen bei ihrer Arbeit beobachtet, sei auch ein Blick in die Stadtbibliothek empfohlen. Dort findet sich eine kleine Ausstellung der Künstler.