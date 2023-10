Sozialarbeit in Dormagen Inspirierendes Event zur seelischen Gesundheit

Der Leiter der Einrichtung, Andreas Stefen, veranstaltet regelmäßig Events, die die Jugendlichen stärken sollen. Zuletzt ging es um das Thema „Queer“. Er war jetzt mit der Resonanz – rund 50 Kids waren im Laufe des Abends gekommen – sehr zufrieden. Was ihm sehr am Herzen liegt: „Die Jugend ist eine sehr sensible Lebensphase. Mir geht es darum, die jungen Leute zu unterstützen, sie in ihrer Entwicklung zu fördern.“ Normalerweise kommt Janine Schiffke immer freitags um 12 Uhr in die Jugendfreizeiteinrichtung mit ihrem niederschwelligen Angebot. „Psychotherapieplätze sind super schwer zu bekommen“, erklärte sie. Immerhin steht sie mit Rat und Tat zur Verfügung. Für Kids mit psychischen Problemen wird „Die Rübe“ so zum sicheren Hafen. Eine Jugendliche, die ihren Rat immer mal wieder in Anspruch nimmt, suchte auch am Mittwoch das Gespräch, das ihr sichtlich gut tat. Die 17-Jährige ist gerne in der „Rübe“. Ihr Vater ist vor drei Jahren verstorben, ihre Mutter hat psychische Probleme und fällt deshalb als Stütze aus. Alex (25) hat in der „Rübe“ ihr Praktikum gemacht, hat jetzt eine eigene Wohnung und hat ein Studium aufgenommen. Sie verdankt der Jugendfreizeiteinrichtung viel: „Ich habe hier Lebenskompetenz vermittelt bekommen.“ Oliver Kröger und Darleen Zumbruch stellten „Between the Lines“ vor. Per Smartphone können sich Jugendliche Hilfe holen, ihnen wird nichts aufgezwungen, sie allein entscheiden, was sie wollen und was nicht. „Bei uns startet der Weg zur Besserung“, lautete hier das Motto. Normalerweise suchen die Streetworker Jessica Baer und Ramazan Inci ihr Klientel auf. Sie organisieren Events wie den Nachtfußball, der jeden Freitag um 20 Uhr in der Sporthalle Beethovenstraße angeboten wird. Dienstags kommen sie von 18 bis 21 Uhr nach Hackenbroich ins Streetwork-Café an der Schule am Chorbusch. „Viele Jugendliche haben finanzielle Probleme, sie sind zu Hause rausgeflogen“, sagt Inci. Seine Kollegin fügt hinzu: „Oft hat unser Klientel gleich mehrere Probleme.“ Alkohol oder andere Drogen gehören auch dazu. „Die Rübe“ ist eine Einrichtung der Diakonie im Rhein-Kreis Neuss. Die Caritas war mit dem Prevent-Mobil vorgefahren. Brillen simulierten den Zustand nach dem Konsum von Alkohol. Dort gab es leckere Longdrinks ohne Alkohol. Die Stadt Dormagen hatte sich übrigens auch beteiligt: Sie bezahlte die Rechnung des Pizzadienstes und die Longdrinks. Praktikantin Caro Elstermann (20) mixte Getränke mit Namen wie Coconut Kiss. Am Anfang musste sie hin und wieder auf ihren Spickzettel gucken, wo alle Zutaten standen.