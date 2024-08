Petition zum Schutz der Zonser Heide Bürgermeister nimmt Unterschriftenliste von Grimbach entgegen

In einer forstfachlichen Stellungnahme des Landesbetriebs Wald und Holz NRW wurden die Maßnahmen in der Zonser Heide begründet. Förster Lukas Lenneps-von Hagen schreibt: „Die gesundheitliche Entwicklung der Bäume in der Zonser Heide lässt nicht mehr die sehr geringen Eingriffe der vergangenen Jahre zu. Die stattfindenden Fällungen hauptsächlich kranker und bereits vorgeschädigter Bäume sind erforderlich, da es nicht hilfreich ist, die Probleme und Veränderungen in der Zonser Heide zu ignorieren.“