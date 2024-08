Selbstständig in Dormagen - trotz Handicap Schuhmacher Franceso Gentili ist der Boss

Sein Vater, Schuhmachermeister Ortenzio Gentili, eröffnete am 3. August 1977 seine Schuhmacherei im heutigen HIT-Markt in Dormagen. „Als ich gerade zwölf Jahre alt war, fragte mich mein Vater, ob ich Lust hätte, ihm nach der Schule ab und zu im Geschäft zu helfen“, erinnert sich der heutige Inhaber Francesco Gentili. „Das war der Beginn meiner Karriere“, lächelt der Italiener. Von Geburt an fehlt Francesco die komplette linke Hand, was bedeutet, dass er keine Finger hat. „Dadurch, dass ich selbstständig bin, konnte das nie groß zum Thema gemacht werden“, so Gentili. Das war der Anfang.