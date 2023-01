Unternehmen in Dormagen Ineos setzt sich für Demokratie und Klimaschutz ein

Zum Einen: Ineos ist nun Teil eines Netzwerks aus Arbeitgebern und Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, demokratierelevante Kenntnisse und Kompetenzen zu vermitteln. In Zeiten von sogenannten Querdenkern, die absurde Verschwörungstheorien verbreiten und Zweifel an seriösen Nachrichten säen, droht die Spaltung der Gesellschaft, eine Gefahr für die Demokratie. „Gerade die Corona-Pandemie und die steigende Bedeutung von Social Media haben gezeigt, dass Demokratie und demokratisches Selbstverständnis oft gefährdet sind und unterlaufen werden können. Wir wollen unseren Beschäftigten ein Angebot machen, Fehlinformationen zu erkennen, auf Hassreden reagieren und Verschwörungstheorien entlarven zu können“, betont Patrick Giefers, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor von Ineos. Nach Unternehmensangaben haben bereits 25 Beschäftigte aus unterschiedlichen Bereichen an Schulungen teilgenommen. Das Bildungsangebot am Arbeitsplatz soll demokratierelevante digitale Kompetenzen und die Debattenkultur stärken.