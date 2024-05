In Dormagen und Umgebung Auf dem Rad die Spuren der Römer entdecken

Das Historische Rathaus, den Römergarten und Haus Bürgel auf dem Rad entdecken – diese Tour bietet die Untere Denkmalbehörde der Stadt Dormagen und Haus Bürgel in Monheim am Rhein an. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 2. Juni, statt. Es gibt noch freie Plätze.