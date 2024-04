Risse an mehreren Gebäuden in Dormagen Zerfällt Zons durch eine tektonische Störung?

Langsam und unaufhaltsam, zunächst kaum wahrnehmbar, finden Bewegungen in der Erdkruste statt. Gegen diese Dynamik ist der Mensch machtlos. So auch die Menschen in Zons, und das schon seit langer Zeit, sind sich Günter Drozdzewski und Georg Waldmann sicher. Entdeckt haben die beiden Geologen das Phänomen, das sie auf eine tektonische Störung zurückführen, eher zufällig bei einem Rundgang durch die Altstadt. In einem ganz bestimmten Bereich fielen ihnen auffällige Risse auf, die in einem etwa 50 Meter breiten Korridor vor allem in Nordwest-Südost-Richtung zahlreich auftreten, insbesondere an den Mauern und Gebäuden der Burg Friedestrom. Die Neugier war geweckt – und die beiden Wissenschaftler begannen mit ihren Recherchen, bei denen sie unter anderem Baupläne studierten sowie Bilder und Bauten aus den vergangenen Jahrhunderten betrachteten. Mit erstaunlichen Ergebnissen.