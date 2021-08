Wirtschaft in Dormagen : „UnserDormagen“-App kostenlos für Unternehmen

Wirtschaft in Dormagen

Geschäftsführer Erik Kremer will die App weiter verbessern. Foto: kiba

Dormagen Viele Unternehmen haben durch die Corona-Krise mit starken finanziellen Einbußen zu kämpfen. Mit der kostenlosen Nutzung der „UnserDormagen“-App sollen sie unterstützt werden.

Für die Unternehmen im Stadtgebiet ist es eine gute Nachricht: Bis zum Ende des Jahres können sie die „UnserDormagen“-App kostenlos nutzen. Damit will UnserDormagen Marketing um Geschäftsführer Erik Kremer mit Unterstützung der Stadt Dormagen und der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) den lokalen Unternehmen durch die Corona-Krise helfen. Gemeinsam mit einem Kölner Unternehmen soll die App weiterentwickelt und Funktionen ausgebaut werden.

In der App können sich die Unternehmen präsentieren und ihre Angebote online stellen. Die Nutzer können dort nach Informationen, Angeboten und Freizeitmöglichkeiten suchen. Dank einer Kartenansicht können sich Nutzer zu einem Ziel navigieren lassen und so online auf die lokalen Angebote vor Ort aufmerksam gemacht und in die Läden selbst gelockt werden.