Unfall in Dormagen : Frau bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eine Frau wurde leicht, eine weitere schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Dormagen An der Kreuzung Landstraße 380 und der Kreisstraße 12, kam es am Freitag, 22. April, gegen 20 Uhr zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Was war passiert?

Eine 60 Jahre alte Frau war mit ihrem Audi auf der Kreisstraße 12 unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mt dem Auto einer 52 Jahre alten Dormagenerin zusammenstieß. Die Frau hatte die Landstraße 380 aus Richtung "Am Straberger See" befahren und war mit der von links kommenden Neusserin kollidiert.

Durch den Aufprall geriet die Fahrerin des Audis ins Schlingern und stieß zudem mit dem Fahrzeug einer 23-jährigen Dormagenerin zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau leicht und eine Frau schwer verletzt. Die Landstraße 380 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)