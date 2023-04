Veranstaltungen in Zons und Dormagen Tanz in den Mai mit Sicherheitsvorkehrungen

Jürgen Waldeck vom Heimat- und Verkehrsverein Zons (HVV) ist guter Dinge, dass auch der diesjährige Tanz in den Mai am kommenden Sonntag, 30. April, ohne Zwischenfälle stattfinden kann. „Trotzdem halten wir immer noch einige Sicherheitsvorkehrungen aufrecht“, erklärt er. So wird bei der traditionellen Veranstaltung am Schweinebrunnen in der Zonser Altstadt, die der HVV gemeinsam mit dem FC Zons und der KG Zons organisiert, auch wieder ein Wachdienst vor Ort sein, der Kontrollen durchführt und im Zweifel gleich einspringen kann, wenn es unruhig werden sollte. Außerdem werde das Gelände zu beiden Seiten abgesperrt. „Zum Glück haben wir in jüngerer Zeit keine schlechten Erfahrungen mehr gemacht, auch im letzten Jahr haben Zonser und Gäste jeden Alters fröhlich miteinander gefeiert“, sagt Waldeck. In der Vergangenheit hatte es beim Tanz in den Mai zwei Jahre hintereinander Randale von auswärtigen Jugendlichen gegeben. In den letzten Jahren gab es aber keine Zwischenfälle mehr.