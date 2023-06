In Dormagen und Grevenbroich Falsche Polizeibeamte ergaunern Schmuck und Bargeld

Ein Dormagener wurde am Dienstag, 13. Juni, von angeblichen Polizisten angerufen. Ihm wurde mitgeteilt, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und die Zahlung eines Geldbetrages erforderlich wäre, um eine Untersuchungshaft abzuwenden. Im Anschluss an diese Forderung wurde der Mann an einen angeblichen Polizisten weitergeleitet, welcher mit ihm die Bachstraße in Köln-Mühlheim als Übergabeörtlichkeit festlegte. Hier traf der Dormagener gegen 14 Uhr auf eine männliche Person, etwa 170 Zentimeter groß, dunkle Haare, dunkler Bart mit Anzug bekleidet und von südländischem Erscheinungsbild. Diesem übergab er einen fünfstelligen Geldbetrag und auch noch sein Mobiltelefon, da es laut des angeblichen Kriminalpolizisten sichergestellt werden müsse.