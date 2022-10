Schießerei in Dormagen und Breitscheid : Mutter und Tochter nicht vernehmungsfähig

Breitscheid/Hackenbroich Die Aufklärung der beiden Bluttaten in Hackenbroich und Breitscheid dürften noch etwas dauern. Auch weil die Polizei die beiden angeschossenen Frauen nicht befragen kann.

(grün) Am Freitag vergangener Woche spielten sich dramatische Szenen in Dormagen-Hackenbroich und in Breitscheid im Westerwald ab, an deren Ende zwei Tote und zwei Verletzte gab. Während ein 36-Jähriger im Café-Kiosk in Hackenbroich förmlich hingerichtet wurde und der Täter sich später eine Kugel in den Kopf jagte, haben die Mutter und ihre Tochter im Westerwald überlebt.