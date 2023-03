Raubüberfall in Dormagen Unbekannter überfällt Kiosk und bedroht Zeugen mit Schusswaffe

Der Raubüberfall eriegnete sich laut Polizei gegen 22.30 Uhr an der Krefelder Straße. Ein Unbekannter soll sich zunächst unbemerkt an der Kasse hinter dem Tresen zu schaffen gemacht haben. Durch Geräusche aufmerksam geworden, kamen Zeugen aus dem hinteren Bereich, wurden aber von dem Mann aufgefordert, dort zu bleiben. Dabei soll er mit einer Schusswaffe in ihre Richtung gezielt haben.