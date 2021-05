Explosion in Dormagen : Unbekannte sprengen Geldautomat - Bürogebäude stark beschädigt

Explosion in Dormagen

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Dormagen gesprengt: Ein Zeuge hatte zwei Explosionsgeräusche gehört und einen dunkel gekleideten Mann beobachtet. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen.

Am Donnerstag, 27. Mai, gegen 02.20 Uhr, sprengten Unbekannte einen Geldausgabeautomaten an der Kieler Straße. Der Automat befand sich in der Außenwand eines Bürogebäudes im dortigen Industriegebiet. Das teilt die Polizei mit.