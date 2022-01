Kriminalität in Dormagen : Unbekannte setzen zwei Autos in Brand

Die Polizei muss zwei Autobrände aufklären. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dormagen Die Polizei in Dormagen sucht die Täter, die am Wochenende in Dormagen zwei Autos angezündet haben. Das Besondere: Die Brände ähneln sich stark.

Zeugen verständigten die Polizei, als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr ein brennendes Fahrzeug an der Beethovenstraße bemerkten. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte einen Kompaktwagen vom Typ Mercedes A-Klasse im Bereich des rechten Vorderreifens angezündet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden.

Eine Nacht später gab es einen zweiten, gleich gelagerten Fall: Gegen 1.30 Uhr am frühen Sonntag brannte ein Geländewagen vom Typ Audi SQ5 an der Platanenstraße. Das schwerbeschädigte Fahrzeug musste ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach Spurenlage wurde der Brand im Bereich des linken Vorderreifens vorsätzlich gelegt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 02131 3000 zu melden. Die Polizei rät: „Informieren Sie umgehend den Notruf 110, wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen.“

(NGZ)