Erneut wilden Müll in Dormagen gefunden: : Abfälle illegal in Waldstück entsorgt

Hackenbroich In Hackenbroich sind Grünschnitt und Teppichreste im Kiefernwäldchen gefunden worden. Die Stadt weist darauf hin, dass illegal entsorgter Müll hohe Bußgelder nach sich ziehen kann.

Ein erneuter Fall von illegal entsorgtem Müll beschäftigt die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes und der Technischen Betriebe: Am Kiefernwäldchen in Hackenbroich ist eine größere Menge Grünschnitt abgeladen worden. Außerdem entdeckten und beseitigten die Mitarbeiter in dem Wäldchen auch eine große Menge an Teppichresten.

Kleinere Mengen Laub, Blütenreste oder der Grünschnitt einer nicht allzu großen Rasenfläche sollten in der Biotonne oder auf dem Komposthaufen entsorgt werden. Größere Mengen an Gartenabfällen könnten mit Hilfe eines Häckslers zerkleinert werden, damit sie in die Biotonne passen oder in Säcke gefüllt werden können. „Wer keinen Häcksler hat, kann sich oftmals im örtlichen Baumarkt für kleines Geld ein solches Gerät leihen“, so der Stadtsprecher.